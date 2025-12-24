Fiocco rosa alla Vigilia: è nata Leila Bianca Carbone

BONEFRO-CAMPOBASSO. Un Natale speciale per accogliere la gioia più bella al mondo, una vita che nasce e riempie di immensa gioia tutta la famiglia. Oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, all’ospedale Cardarelli di Campobasso, è nata Leila Bianca.

Infiniti auguri di cuore ai genitori Marco Carbone e Amalia Lucia Di Marzo dai nonni, dai parenti, da tutti gli amici e dai colleghi dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano. L’amore più grande custodisca la piccola con ogni grazia e benedizione.