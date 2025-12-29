Giuseppe Giacomodonato consegue la laurea magistrale

GUARDIALFIERA. Rieccomi con Giuseppe Giacomodonato: è di nuovo timorosamente festante, ma introvabile persino all’interno del condominio. A maggio del 2023 lo era per essersi accaparrato la laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università Politecnica delle Marche, ad Ancona. Ora – con puntuale determinatezza – in quello stesso Ateneo va a impadronirsi della specialistica. Che è il biglietto d’ingresso a un mondo nuovo, forse complicato, ma tutto da scoprire e da godere.

Rallegrandomi con i suoi cari, gli ripeto – con il mio augurio – le esortazioni di Seneca, filosofo contemporaneo di Gesù: «Cerca la virtù, non il piacere. Sii padrone di te stesso; non farti trascinare dall’ammirazione; fonda la tua autostima sulla coerenza e sul carattere, non sull’apparenza. Coltiva la ragione per guidare le tue scelte».

Vincenzo