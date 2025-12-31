Giuseppe Pio De Francesco compie 17 anni: augurissimi

LARINO. Come ogni 31 dicembre, dall’ormai ‘lontano’ 2008, celebriamo Giuseppe Pio De Francesco, che oggi compie 17 anni.

«Caro Peppe, oggi compi 17 anni, e mentre ti guardiamo crescere non possiamo fare a meno di ripensare al cammino che ci ha portati fino a te. Sei arrivato dopo attese, paure, speranze tenute strette tra le mani. Sei arrivato quando la vita ci aveva messo alla prova, e proprio per questo sei diventato la nostra luce più grande, il nostro orgoglio più profondo. Ti auguriamo di crescere rispettando le regole, perché ti aiuteranno a costruire un futuro solido. Ma soprattutto ti auguriamo di restare fedele ai valori che rendono un uomo davvero tale: l’amore, che dà senso ai giorni; l’amicizia, che sostiene quando il mondo pesa; la solidarietà, che ci ricorda che siamo parte di qualcosa di più grande; la verità, che è la strada più difficile ma anche l’unica che ti farà camminare a testa alta.

Noi sappiamo quanto vali. Lo vediamo ogni giorno, nei tuoi gesti, nei tuoi silenzi, nella tua determinazione. Sappiamo che quando decidi di impegnarti, nessun ostacolo riesce a fermarti: né a scuola, né nel calcio che è la tua passione, né nella vita. Hai una forza dentro che forse ancora non conosci del tutto, ma che noi vediamo chiaramente.

Continua così, Peppe. Non addormentarti sui tuoi sogni, non addormentarti sulle occasioni che la vita ti offrirà. Rimani sveglio, vigile, affamato di futuro. Perché hai tutto per costruire qualcosa di grande. Noi saremo sempre qui, al tuo fianco. Orgogliosi, innamorati di te, pronti a sostenerti e a gioire di ogni tuo passo.

Buon compleanno, Peppe. Con tutto il nostro amore, Papà, la mamma e il tuo fratellone Mirsad». A Giuseppe Pio e alla famiglia De Francesco gli auguri di Termolionline.