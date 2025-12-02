X
martedì 2 Dicembre 2025
I 30 anni di Antonello Santoianni

BONEFRO. Antonello Santoianni ha compiuto 30 anni. «I tuoi trent’anni esprimono tutta la bellezza della vita. Sei una persona molto speciale, un figlio, un fratello, uno zio, un amico esemplare. I nostri auguri vogliono esprimere anche la gratitudine per tutto il tuo affetto e la presenza in ogni situazione. Custodisci sempre i valori che porti nel cuore, ti vogliamo un mondo di bene. La tua famiglia, gli amici e un pensiero tutto per te dal nipotino Antonio in attesa di diventare anche zio bis!»