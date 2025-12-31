I 40 anni di Andrea Montesanto: auguri… a valanga

TERMOLI. Lui ci guarda tutti dall’alto di Campitello Matese, dove trascorre questo scorcio di festività natalizie, ma gli auguri partono dalla costa, buon compleanno ad Andrea Montesanto, che oggi abbandona la quarta decade… entrando nella vera età adulta.

Auguri giungono anche da Antonio Nigro, referente Costruire Democrazia Termoli e di tutto il gruppo, che augurano ad Andrea Montesanto uno splendido quarantesimo compleanno. «Che questa nuova fase sia ancora più bella, intensa e piena di soddisfazioni. Tanti auguri».