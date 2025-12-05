I suoi primi 80 anni: auguri a Carmela Casolino

PETACCIATO. Carmela Casolino oggi raggiunge un traguardo importante della sua vita: 80 anni (16 lustri). Una vita costellata di gioie e dolori, con quattro figli cresciuti da sola grazie alla sua forza, al suo carattere e alla sua caparbietà, rivestendo il ruolo di madre e padre dopo la prematura scomparsa del coniuge. Ma lei non si è mai persa d’animo: si è sempre rimboccata le maniche, arrivando a questo importante traguardo con orgoglio.

Oggi è il suo giorno speciale e verrà festeggiata come merita da figli, generi, nuore, nipoti, pronipoti, fratelli e sorelle.

Alla signora Carmela, donna d’altri tempi, giungano gli auguri più sinceri anche da parte della nostra redazione.