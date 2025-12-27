I trent’anni di Giovanni Persichillo: auguri dalla famiglia

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Dedica per il 30° compleanno di Giovanni Persichillo.

«Quando si avvicinano le festività natalizie e di fine anno, spontaneo, il pensiero si associa al giorno importante della ricorrenza, proprio oggi, del tuo compleanno, Giovanni.

Altrettanto viene spontanea l’affermazione nel dire che sembra ieri quel 27 dicembre appena iniziato, dopo una notte di vento fortissimo, andare verso Larino per essere accolti in ospedale e con la cura dei dottori e infermieri abbiamo ascoltato i primi vagiti del bimbo che dopo poche ore ricevette la benedizione del Vescovo in visita augurale nel reparto e l’emozione di quei momenti eccezionali e irripetibili è sempre vivida.

Tutta la famiglia era radunata attorno a Giovanni e concentrata a individuare le somiglianze con i fratelli che gli hanno dimostrato fin da subito tutto l’affetto e le cure per farlo sentire protetto e al sicuro nell’ ambiente familiare.

Mentre la sorella che lo aveva aspettato in maniera particolare gli aveva detto senza esitazione il grazie per essere finalmente a casa per effettuare la magia di annullare il distacco degli anni di differenza e di creare un affettuoso legame come pochi sono capaci cercando di far emergere il rispettoso bene tra fratelli e sorelle che non è scontato e neanche è concesso a tutti poter farne vanto.

I nonni che, pur non essendoci oggi, hanno visto in Giovanni il loro futuro rinnovato e riconfermato e che lo hanno guardato come un novello ramo di quell’albero genealogico pronto ad estendere saggezza e cultura familiare.

A trent’anni si può fare qualche bilancio più equilibrato della propria vita e se per buona parte di essa sei stato costellato di successi e momenti indimenticabili dall’ altro lato non sei stato risparmiato ad affrontare esperienze inaspettate vivendo momenti molto forti emotivamente e fisicamente però guardando sempre con positività e resilienza

con la speranza e tanta riservatezza sei giunto a questa celebrazione importante per essere l’inizio di un percorso più consono e propizio per realizzare i tuoi progetti e i tuoi sogni che, sappiamo sono concreti e sempre guardando al futuro ponendo impegno e serietà professionale in tutto ciò che fai.

Auguri sinceri affinché avvenga tutto ciò che desideri.

La tua mamma e la famiglia con cuore sincero».