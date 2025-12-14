Laurea magistrale per Bruno Fraraccio

TERMOLI. Laurea magistrale per il consigliere provinciale e comunale Bruno Fraraccio, in Scienze Politiche, Economiche e Sociali, con specializzazione in Geopolitica e Diritto Internazionale, ottenendo il massimo dei voti: 110 e lode.

Un risultato che si inserisce in un percorso di studio ampio: questa è infatti la quarta laurea conseguita nel corso della sua vita,

“Un cammino che parla di confini osservati per comprenderli, di equilibri analizzati per immaginarli più giusti, di diritto come linguaggio di dialogo e non di distanza – ha dichiarato Fraraccio- in un tempo segnato da fratture globali e nuove sfide internazionali, questo traguardo rappresenta una scelta di responsabilità, studio e visione. Un passo importante, -conclude Fraraccio- che nasce dall’impegno e guarda al futuro con consapevolezza.”