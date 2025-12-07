Le Nozze d’Oro di Antonietta e Michelangelo: 50 anni di matrimonio

BONEFRO. Oggi, domenica 7 dicembre, si celebra un traguardo che ha superato la prova del tempo: Antonietta D’Amico e Michelangelo Giglio incorniciano il loro mezzo secolo di vita insieme con le preziose Nozze d’Oro. Cinquant’anni di cammino fianco a fianco, costruendo giorno dopo giorno una famiglia e un legame che è oggi un modello di dedizione e affetto incondizionato.

Questo patrimonio d’oro è testimoniato e celebrato dalle loro amate figlie, Nicoletta e Marisa, dai generi Francesco e Celestino, e dalla gioia immensa degli adorati nipoti: Fabian, Brayan, Samanta e Mariangela. Ad Antonietta e Michelangelo giungano gli auguri più affettuosi da tutta la famiglia e da chi, in questi cinquant’anni, ha incrociato il loro cammino.

Che questo anniversario non sia un punto d’arrivo, ma una nuova partenza: un futuro ancora da scoprire, luminoso come l’oro che oggi festeggiano e ricco dei sorrisi di chi li ama.