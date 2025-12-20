Michela Sorella e Renato Fiorenza si sono uniti in matrimonio

TERMOLI. Da Termoli, Renato Fiorenza e Michela Sorella hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio nella Chiesa di San Luigi Gonzaga, a Napoli.

La cerimonia si è svolta in un clima di grande emozione e gioia, condivisa non solo dai due giovani sposi, ma anche dalle famiglie e dagli amici presenti.

Ai novelli sposi giungano i nostri più sentiti auguri per un futuro ricco di felicità, serenità e prosperità. Da parte di quanti vogliono loro un mondo di bene e della nostra redazione, le più sincere felicitazioni.