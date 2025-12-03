Michele Rinaldi è maggiorenne, auguri!

TERMOLI. Michele Rinaldi oggi compie 18 anni.

“Michele, benvenuto nell’età adulta! Che ogni tuo sogno possa realizzarsi e che tu possa affrontare ogni sfida con coraggio, determinazione e gioia. Ricorda sempre di coltivare la tua curiosità, di ridere senza misura e di seguire il tuo cuore in ogni scelta.

Con affetto infinito, i tuoi genitori Francesco e Marialucrezia, il fratellino Andrea, i nonni Enzo e Vincenzina, e gli zii Vito, Marika, Antonio e Anna ti augurano un 18° compleanno indimenticabile, pieno di sorrisi, amore e avventure straordinarie!”.