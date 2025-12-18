Mirco Amicone si è laureato, congratulazioni

MONTECILFONE. Giornata di grande soddisfazione per Mirco Amicone, giovane di Montecilfone, che ha conseguito la laurea triennale in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi del Molise.

Nel corso della seduta di laurea ha discusso una tesi in Storia dell’arte contemporanea dal titolo “Il linguaggio dell’inconscio: il surrealismo come rivoluzione artistica”, con un approfondimento sul linguaggio poetico.

A Mirco giungono i più sentiti auguri e le congratulazioni da parte della famiglia, degli amici e della nostra redazione, con l’augurio che questo importante traguardo sia solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni personali e professionali.