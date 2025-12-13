Oggi è un giorno speciale: Maria Di Paola compie 50 anni

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Oggi è un giorno speciale: Maria Di Paola di Santa Croce di Magliano compie 50 anni. Un traguardo importante che racconta una vita fatta di amore, forza e dedizione. Maria è il cuore della nostra famiglia, il sorriso che illumina ogni giornata e la certezza nei momenti difficili. A lei vanno gli auguri più affettuosi del marito Nicola e delle figlie Martina e Antonella, che ogni giorno trovano in lei un esempio prezioso. Buon compleanno Maria, che questo nuovo capitolo sia ricco di serenità, sogni e felicità