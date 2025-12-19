Roberta Caporicci compie 50 anni: auguri “di staff”

TERMOLI. Roberta Caporicci compie 50 anni. Oggi, venerdì 19 dicembre sarà un giorno che profuma di traguardi, sorrisi e gratitudine. Un giorno che non poteva passare in silenzio, perché quando una collega e amica speciale raggiunge un traguardo così importante, è naturale che tutto lo staff del Maxistore Decò di Termoli si stringa attorno a lei con affetto sincero. Roberta Caporicci compie 50 anni, e noi colleghi vogliamo celebrarla con la stessa energia luminosa che lei porta ogni giorno sul posto di lavoro.

«Non contare gli anni ma i sorrisi e i sogni ancora da realizzare»: è questo l’augurio che le dedichiamo, perché Roberta è esattamente così — una donna che non misura il tempo, ma la vita che ci mette dentro. A questo messaggio si unisce anche la voce della collega Anna Maria Lauditi, che la descrive come una donna instancabile, sempre pronta a dare il massimo e profondamente impegnata nel sociale, grazie anche al suo contributo attivo all’Avis. Un impegno silenzioso ma concreto, che racconta molto più di mille parole. Per tutto questo, e per tutto ciò che ancora verrà, le rivolgiamo un augurio enorme: che i suoi 50 anni siano solo l’inizio di nuove gioie, nuovi traguardi e nuovi sogni da inseguire.

Tantissimi auguri, Roberta, da tutto lo staff del Maxistore Decò Termoli.