Sara Paola Santopolo compie 18 anni: la dedica speciale

TERMOLI. Sara Paola Santopolo compie 18 anni e diventa maggiorenne: «A te che sei la nostra Dolcezza auguriamo con tutto il cuore di poter triplicare la luce che porti negli occhi attraverso le milioni di cose belle che vedrai… di poter accrescere il tuo sorriso attraverso le esperienze e le persone che incontrerai… di poter riempire il tuo cuore di amore e serenità e di poter addobbare la tua vita di sogni che realizzerai.. Ti vogliamo un mondo di bene!! Felice diciottesimo compleanno Sara, da mamma, papà, Davide e tutta la famiglia al completo!

Che Sia una giornata meravigliosa!!»