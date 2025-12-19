Un sogno diventato realtà per Alessandra Cafiero

TERMOLI. Alessandra Cafiero, professoressa dell’Alberghiero, festeggia con gioia un traguardo a lungo sognato: la laurea in Scienze Turistiche. Dopo vicissitudini personali e familiari che avevano momentaneamente interrotto il percorso, Alessandra ha finalmente completato il suo percorso di studi, coronando un obiettivo che non aveva mai smesso di desiderare.

La cerimonia si è svolta presso UniMol di Termoli, segnando un momento di grande soddisfazione personale e professionale.

Un traguardo che celebra la forza di volontà e la passione per il sapere, con l’augurio che ogni nuovo sogno possa realizzarsi con la stessa determinazione e gioia. Buona fortuna e congratulazioni!