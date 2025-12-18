Una giornata da incorniciare per Fabrizio Pannunzio

TERMOLI. Oggi per Fabrizio Pannunzio è stata una giornata da incorniciare.

Presso l’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, si è brillantemente laureato con la votazione di 110 e lode nel Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza.

La tesi di laurea in Diritto Amministrativo, dal titolo

“Le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo: tra diritto europeo e nazionale”,

è stata discussa sotto la guida del Prof. Ruggiero Di Pace.

Al neo dottore giungono gli auguri e le felicitazioni dei genitori, di tutta la famiglia e degli amici che lo hanno sostenuto, in particolare Giulia, Francesco e Karola.

