Va in pensione, auguri al dottor Adolfo Manganelli

TERMOLI. La Misericordia di Termoli saluta il dottor Adolfo Manganelli per celebrare il traguardo della sua meritata pensione. Dopo anni di servizio svolto con dedizione, professionalità e umanità, Manganelli lascia un segno indelebile non solo tra i colleghi medici e infermieri, ma anche tra i volontari che hanno condiviso con lui il cammino di cura e solidarietà.

È un momento di riconoscenza e di affetto: «Un abbraccio sincero e l’augurio di un proseguimento sereno insieme alla sua famiglia», è il messaggio che giunge unanime da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. La pensione non è un addio, ma l’inizio di una nuova stagione di vita, che porta con sé la gratitudine di una comunità intera e la certezza che il suo esempio continuerà a illuminare il servizio e l’impegno della Misericordia di Termoli.