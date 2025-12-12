A Campomarino con “Un battito di solidarietà”

CAMPOMARINO. A distanza di un anno dalla nascita del progetto «Uno per tutti, tutti per uno» e dalla successiva costituzione dell’Aps «L’Arca di EmMa», i soci tornano a mobilitarsi con una nuova iniziativa che mette al centro la prevenzione come valore fondamentale per la salute e la comunità: sabato 13 dicembre, alle ore 17.30, presso Palazzo Norante di Campomarino, il dottor Roccardo D’Uva, medico d’urgenza e cardiologo, terrà una conferenza dal titolo eloquente «Prevenire è vita».

Un momento di confronto e sensibilizzazione aperto a tutti; subito dopo, dalle ore 18.30, in Largo Santa Maria della Misericordia a Termoli, saranno effettuati screening diabetologici gratuiti e una dimostrazione pratica di intervento BLSD, per diffondere conoscenze che possono salvare vite; la giornata sarà resa ancora più coinvolgente dalla presenza di stand gastronomici con pizze fritte, scrippelle, panini con salsiccia, birra alla spina, il vino della Cantina Di Tullio e dall’intrattenimento musicale dei Piermarinetz, a testimonianza di come la prevenzione possa essere celebrata anche attraverso momenti di convivialità e cultura popolare.

Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore che verrà donato e installato nel Comune di Campomarino, un gesto concreto che unisce informazione, solidarietà e responsabilità civica; un anno dopo, dunque, il percorso avviato con «Uno per tutti, tutti per uno» e con «L’Arca di EmMa» si rinnova e si rafforza, dimostrando che la comunità sa tornare in piazza non solo per festeggiare ma per costruire insieme strumenti di tutela e di speranza, perché la prevenzione è davvero vita e la partecipazione è la sua forza.

EB