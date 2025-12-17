A Casacalenda il progetto “Mangia sano e vivi meglio”

CASACALENDA. «Oggi pomeriggio facciamo la differenza. Insieme.

Quanto accaduto nei giorni scorsi ci ha riportato alla realtà: educare i ragazzi è una responsabilità che appartiene a tutti noi. Non possiamo più stare a guardare.

Oggi alle ore 16 – Scuola a Porte Aperte

I nostri ragazzi hanno preparato un progetto su “Mangia Sano e Vivi Meglio”.

Ma non è solo di alimentazione che parliamo. È di cura, attenzione, presenza.

È di comunità che si prende carico dei propri giovani.

Una comunità che si guarda allo specchio e riconosce una ferita è una comunità che ha ancora gli strumenti per curarla.

Ma servono scelte concrete. Serve esserci.

La nostra presenza oggi è un segnale chiaro: non lasciamo soli i nostri ragazzi.

Non deleghiamo.

Non voltiamo lo sguardo.

Alle 16 ci vediamo a scuola. Perché crescere insieme significa anche proteggere insieme. Facciamoci vedere.

Facciamoci sentire. Facciamo la differenza». Così la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto.

L’evento si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo S. Di Lalla a Casacalenda.