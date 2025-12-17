A Casacalenda il progetto “Mangia sano e vivi meglio”

CASACALENDA. «Oggi pomeriggio facciamo la differenza. Insieme.
Quanto accaduto nei giorni scorsi ci ha riportato alla realtà: educare i ragazzi è una responsabilità che appartiene a tutti noi. Non possiamo più stare a guardare.
Oggi alle ore 16 – Scuola a Porte Aperte
I nostri ragazzi hanno preparato un progetto su “Mangia Sano e Vivi Meglio”.
Ma non è solo di alimentazione che parliamo. È di cura, attenzione, presenza.
È di comunità che si prende carico dei propri giovani.
Una comunità che si guarda allo specchio e riconosce una ferita è una comunità che ha ancora gli strumenti per curarla.
Ma servono scelte concrete. Serve esserci.
La nostra presenza oggi è un segnale chiaro: non lasciamo soli i nostri ragazzi.
Non deleghiamo.
Non voltiamo lo sguardo.
Alle 16 ci vediamo a scuola. Perché crescere insieme significa anche proteggere insieme. Facciamoci vedere.
Facciamoci sentire. Facciamo la differenza». Così la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto.
L’evento si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo S. Di Lalla a Casacalenda.