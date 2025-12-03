A Casacalenda va in scena “Gesù Merije”

CASACALENDA. Casacalenda, anni ’60. In casa di don Vincenzo e donna Stella, in uno dei suggestivi vicoli di Piano San Giovanni, si sviluppa il primo atto di “Gesù Merije”, commedia che trae spunto da una delle tradizioni più amate: la tavola di San Giuseppe. Nel secondo atto dello spettacolo si parlerà invece delle avventure e disavventure del netturbino Vincenzo e della sua sgangherata famiglia.

Non poteva non chiudersi con gli artisti dell’associazione “Sine Die”, nata proprio a Casacalenda nel 2006 da un gruppo di amici appassionati di teatro dialettale, la rassegna teatrale “Si… torna in scena”, organizzata dalla Uilt Molise con il patrocinio del Comune.

Ma l’appuntamento, in programma domenica 7 dicembre (ore 18) presso il Teatro Flavio Bucci, più che la fine rappresenta l’inizio di un importante percorso artistico: in virtù di una nuova convenzione triennale stipulata tra Comune di Casacalenda e UILT Molise, ratificata dalla sindaca Sabrina Lallitto e dal presidente Nicolangelo Licursi, saranno organizzati ulteriori eventi, corsi e laboratori teatrali presso il “Flavio Bucci”.

Occorre inoltre sottolineare che il successo di “Si torna… in scena” anticipa di qualche settimana l’imminente arrivo della quarta stagione del festival del teatro popolare “Jamme Bbelle”, manifestazione itinerante che dal 2022 coinvolge tutto il Molise e che quest’anno presenterà diverse e interessanti novità.

Info e prenotazioni per lo spettacolo del 7 dicembre: 327 9566623 – 339 7876250.