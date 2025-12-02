A Difesa Grande prende forma una cassetta postale salvavita

TERMOLI. Una vecchia cassetta postale abbandonata a Termoli ha trovato una nuova vita grazie all’iniziativa dell’associazione “Il Mosaico”, impegnata da anni in progetti culturali e sociali per la comunità. L’idea è stata quella di trasformare la struttura ormai inutilizzata in un contenitore per un defibrillatore, rendendolo accessibile ai cittadini in caso di emergenza.

Il progetto ha ottenuto subito il sostegno di Poste Italiane, che ha donato una cassetta al Comune di Termoli. La famiglia Paggiotta, titolare dell’Hotel Europa, si è resa disponibile ad acquistare il defibrillatore, mentre la ditta Carpentiere Di Stefano ha curato la ristrutturazione e l’adattamento della cassetta per il nuovo utilizzo.

La manutenzione dello strumento sarà garantita nel tempo da Sae 112, in collaborazione con l’associazione “Il Mosaico”.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente sabato 6 dicembre alle ore 11 presso la cassetta collocata in via degli Abeti, vicino all’edicola di quartiere.

All’inaugurazione parteciperanno il Sindaco Nicola Balice, l’assessore Enrico Miele in qualità di presidente de “Il Mosaico”, Erica Giovannelli, responsabile del Centro Logistico di Poste Italiane a Termoli, la famiglia Paggiotta, i rappresentanti del Sae 112 e il signor Giovanni Di Stefano, che ha curato i lavori di ristrutturazione.

Un progetto concreto e a più mani, capace di trasformare un oggetto abbandonato in un strumento prezioso per la sicurezza della comunità.

