A Guglionesi Babbo Natale arriva in bicicletta

GUGLIONESI. Prosegue il ricco calendario delle festività natalizie a Guglionesi. Venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 17, Castellara farà da cornice all’iniziativa “Babbo Natale in Bicicletta”, organizzata dall’Asd Cycling Team Usconio Angelo Lorito in collaborazione con la Pro loco Colleniso.

Un allegro gruppo di Babbi Natale, in sella alle proprie biciclette, attraverserà le vie del paese portando musica, sorrisi e spirito natalizio. Durante il percorso saranno distribuite caramelle e dolcetti ai bambini che attenderanno il passaggio della “carovana”.

Al rientro, a Castellara, è prevista la distribuzione delle pagnotelle benedette, un gesto semplice ma significativo che concluderà l’evento, favorendo l’incontro e la convivialità tra tutti i partecipanti.

Un appuntamento da non perdere per grandi e piccini, per vivere insieme la magia del Natale.

AZ