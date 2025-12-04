A Guglionesi il concerto dell’Ensemble di clarinetti “Melos”

GUGLIONESI. Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 19:00, la Chiesa di Sant’Antonio di Padova ospiterà il concerto dell’Ensemble di clarinetti “Melos”, inserito nella stagione musicale promossa dall’Associazione Atena con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Confraternita di Sant’Antonio di Padova e della Parrocchia Santa Maria Maggiore.
Il gruppo, composto dai musicisti Michele Augelli, Giacomo Lasaracina, Francesca Innangi, Paola Farina, Martina Giungato, Filomena Langianese, Ernesto Maiorano e Mario Manicone, proporrà un repertorio interamente dedicato alle sonorità del clarinetto, mettendo in risalto le potenzialità timbriche e la ricchezza espressiva dello strumento.
L’evento, a ingresso gratuito, rappresenta un’importante occasione culturale per il territorio, offrendo al pubblico un concerto di alto livello artistico all’interno di uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della comunità guglionesana.
AZ