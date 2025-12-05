A Guglionesi torna la magia delle Stelle di Natale Ail

GUGLIONESI. Guglionesi si prepara a vivere un appuntamento natalizio all’insegna della solidarietà e della comunità. Domenica 7 dicembre alle ore 11, nella villa comunale di Castellara, torna l’iniziativa delle Stelle di Natale Ail, promossa in collaborazione con la Pro Loco Colleniso.

L’evento, ormai tradizione, unisce la magia delle festività alla missione di supportare la ricerca contro le leucemie, linfomi e mielomi. I volontari saranno presenti per offrire le caratteristiche stelle di Natale, simbolo della raccolta fondi, a chi desidera contribuire a questa causa, regalando allo stesso tempo un gesto concreto di vicinanza a chi affronta malattie del sangue.

L’iniziativa rappresenta non solo un momento di solidarietà, ma anche un’occasione di socialità per la comunità locale. Grazie all’impegno della Pro Loco Colleniso e dei volontari AIL, i cittadini potranno partecipare attivamente, sostenendo la ricerca scientifica e promuovendo valori di responsabilità e altruismo.

Il 7 dicembre Castellara, quindi, la solidarietà si veste di rosso natalizio: un’occasione per unire il piacere delle feste con il sostegno a chi ne ha più bisogno, rafforzando il senso di comunità e di partecipazione civica.