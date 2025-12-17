A Larino la presentazione ufficiale della stagione teatrale 2026

LARINO. Domani, giovedì 18 dicembre alle ore 12 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, sarà presentata ufficialmente la Stagione Teatrale 2026 del Teatro Risorgimento.

L’appuntamento rappresenta un momento di condivisione e restituzione pubblica del nuovo progetto culturale che guiderà il teatro nel corso del prossimo anno, delineando le linee artistiche, le scelte programmatiche e la visione complessiva della stagione.

Alla conferenza stampa interverranno il Sindaco di Larino, Pino Puchetti, l’Assessore alla Cultura, Iolanda Giusti, il Direttore Artistico della Stagione di Prosa, Giandomenico Sale, e il Direttore Artistico della Stagione Off, Nicolangelo Licursi.

La Stagione Teatrale 2026 si presenta come un progetto articolato e inclusivo, capace di coniugare spettacoli di prosa professionale, teatro off e teatro dialettale, con l’obiettivo di consolidare il Teatro Risorgimento come presidio culturale stabile, punto di incontro tra tradizione e contemporaneità e riferimento per la comunità larinese e il territorio circostante.

Durante l’incontro saranno illustrati il calendario degli spettacoli, le linee artistiche della stagione e le collaborazioni attivate, confermando il ruolo centrale del Teatro Risorgimento nella vita culturale della città.