A Montecilfone la presentazione di “Magna Capitana”

MONTECILFONE. Montecilfone, borgo dalle profonde radici albanesi e dalla storia orgogliosa, apre le porte della cultura in vista delle festività natalizie. Venerdì 5 dicembre, alle ore 18.30, nella sala consiliare, è in programma la presentazione del libro “Magna Capitana” di Luigi Pizzuto.

Dopo i saluti del sindaco Giorgio Manes, la presentazione sarà curata da Antonio Forgione, da tempo impegnato nella valorizzazione degli autori locali e delle risorse culturali del territorio. L’evento vedrà anche la partecipazione dell’attrice Annamaria Graziani de “L’Altro Teatro” di Ugo Ciarfeo, che contribuirà a rendere la serata ancora più coinvolgente.

Si tratta di un’iniziativa culturale di rilievo, inserita in un cartellone natalizio che vede tre presentazioni di libri molisani solo nel mese di dicembre, a testimonianza dell’attenzione del Comune verso la piccola editoria e la promozione della lettura. Libri che parlano di luoghi, storie e persone vicine a noi, capaci di risvegliare emozioni e stimolare riflessioni.

“Magna Capitana” racconta l’amore per i piccoli borghi e per il ritmo lento dei territori molisani, un invito a riscoprire valori autentici e momenti di vita semplice. Un libro che emoziona, scuote e accompagna nella crescita personale, e che, come regalo, diventa un dono prezioso per Natale.

AZ