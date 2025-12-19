A Nuova Cliternia debutta il Christmas Circus Show

NUOVA CLITERNIA. Oggi, 19 dicembre, a partire dalle ore 17, Piazza Madonna Grande a Nuova Cliternia si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per il debutto del “Christmas Circus Show”, evento natalizio organizzato dall’ASD Contrada Cliternia.

Protagonisti assoluti della serata saranno gli artisti di strada, che animeranno la piazza con spettacoli suggestivi e coinvolgenti. Grande attesa per le esibizioni dei mangiafuoco, capaci di stupire il pubblico con giochi di fiamme e numeri spettacolari, e per il mondo incantato di burattini e pupazzi, pensato per i più piccoli ma capace di affascinare anche gli adulti.

Tra le attrazioni più attese anche la Santa Claus House, con l’arrivo di Babbo Natale e la tradizionale consegna delle letterine, momento simbolo del Natale per bambini e famiglie.

Ampio spazio sarà dedicato ai Mercatini di Natale, che ospiteranno esposizioni artigianali di borse fatte a mano, centrotavola floreali, creazioni artistiche in legno e proposte curate da party planner, con idee decorative e allestimenti a tema natalizio.

Per il divertimento dei più piccoli sarà presente il truccabimbi, mentre un’area food accoglierà i visitatori, offrendo l’occasione di trascorrere la serata in un clima di festa e convivialità.

Il Christmas Circus Show, alla sua prima edizione, nasce con l’obiettivo di regalare a Nuova Cliternia un nuovo appuntamento natalizio, capace di unire spettacolo, artigianato e spirito comunitario, accendendo la magia del Natale in piazza.