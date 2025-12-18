A Santa Maria degli Angeli un incontro per costruire una rete educativa territoriale

TERMOLI. Sabato 20 dicembre, alle ore 16.30, il quartiere Santa Maria degli Angeli di Termoli sarà teatro di un importante momento di confronto e condivisione promosso dalla Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Termoli-Larino, con l’obiettivo di mettere in rete le realtà associative che quotidianamente vivono e animano il territorio.

L’incontro intende evidenziare la dimensione sociale della Pastorale, in piena sintonia con i riferimenti ecclesiali della Dottrina Sociale della Chiesa, che invita a leggere i bisogni del territorio alla luce del Vangelo e a promuovere il bene comune attraverso la corresponsabilità. Come più volte richiamato anche da Papa Francesco, la comunità cristiana è chiamata a uscire, ad abitare le periferie e a farsi prossima soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

Parteciperanno all’incontro diverse realtà associative e formative del quartiere:

Box Termoli

Polisportiva Difesa Grande

Cooperativa Sirio

Il Mosaico

i Catechisti

Gruppo Scout Termoli 1

Comitato Pro Santa Maria degli Angeli

Scopo principale dell’iniziativa sarà quello di condividere punti di forza e criticità delle singole associazioni, favorendo un dialogo sincero e costruttivo, per individuare insieme strategie comuni capaci di rispondere alla sempre più urgente emergenza educativa che interessa famiglie, bambini e giovani del territorio.

La Pastorale Sociale e del Lavoro si propone così come spazio di ascolto, coordinamento e discernimento, in linea con il cammino sinodale della Chiesa italiana, affinché il lavoro educativo e sociale non resti frammentato ma diventi espressione di una comunità che cammina insieme, valorizzando competenze, esperienze e relazioni.

Il programma della giornata prevede inoltre, alle ore 18.00, un momento conviviale aperto a tutti: una tombolata comunitaria, pensata come occasione di festa, incontro e socialità. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, per vivere insieme un pomeriggio di condivisione e rafforzare i legami di comunità nel clima di prossimità e fraternità che caratterizza il tempo dell’Avvento.

L’incontro rappresenta un segno concreto di attenzione al quartiere Santa Maria degli Angeli e un passo significativo verso una rete educativa territoriale, capace di offrire risposte condivise e durature alle sfide del presente.