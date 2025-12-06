A Trivento torna “Luci nel Borgo”

TRIVENTO. Nel centro storico di Trivento, domenica 7 dicembre si terrà l’atteso evento “Luci nel Borgo”.

La luce e l’abete: due simboli di rinascita, in pieno spirito natalizio, che i visitatori troveranno insieme lungo la monumentale scalinata di San Nicola. Gli alberi addobbati di luci accompagneranno i visitatori in un percorso che li porterà nel cuore del centro storico.

Si inizia alle 18 con l’accensione delle luminarie e degli alberi. Verrà illuminato anche il famoso albero ad uncinetto, con centinaia di nuove tessere colorate, realizzate grazie all’instancabile lavoro delle uncinettine di Un Filo che Unisce.

Seguiranno esibizioni degli allievi della scuola di ballo Lisa Dance e di artisti di strada.

Alle 19, a cura della Proloco Terventum, ci sarà l’albero delle emozioni in Piazza Cattedrale, dove saranno organizzati anche giochi per bambini.

La sede dell’ex Comune in Via Torretta ospiterà le mostre delle artiste Cristina e Tanja Mastroiacovo, mentre la magia del Natale e la tradizione rivivranno grazie a un presepe artistico, in una traversa (“rua”) di via Roma, segnalata da una targa in legno, e altri presepi nel Seminario e nell’ex Comune. E… ci sarà spazio anche per una sorpresa!

Vari stand gastronomici, tra cui quello generosamente offerto dal noto ristorante Rosa dei Venti, consentiranno di intrattenersi fino all’evento finale, il Concerto di Natale, organizzato dal Comune, alle 21:00 in Cattedrale, con il quartetto Novalis, accompagnato dalla voce soprano di Denise Rossetti.