“A tutto gas”: a Guglionesi Babbo Natale arriva “rombando”

GUGLIONESI. Quest’anno il Natale a Guglionesi romberà come mai prima d’ora! Babbo Natale ha scelto di farsi accompagnare da una carovana esplosiva: il 20 dicembre, a partire dalle 15:30, quad e moto sfrecceranno tra le strade del paese, portando magia, emozione e adrenalina a grandi e piccini.

I protagonisti di questa sfilata unica? I Falchi della Strada, con la loro passione per i motori e lo spirito di squadra, e l’Hummer Team, pronti a scatenarsi con i loro quad, trasformando ogni curva in un momento di pura energia. Insieme accompagneranno Babbo Natale fino a Castellara, dove luci, musica e animazioni trasformeranno la piazza in un vero villaggio natalizio.

E come in ogni grande avventura natalizia, c’è anche un colpo di scena: il Grinch farà la sua apparizione, pronto a rovinare la festa… o forse finirà travolto dalla magia e dall’allegria della serata!

A seguire, alle ore 21, intrattenimento musicale con la band “Un gruppo di amici”.

“Tutto è pronto. Non mancate a questa notte di emozioni e motori”.

