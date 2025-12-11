A14, chiusura notturna del casello Montenero-Vasto Sud

VASTO-TERMOLI. Autostrade per l’Italia – Direzione 7° Tronco comunica che, nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre 2025, lo svincolo di Vasto Sud sulla A14 Bologna-Taranto subirà delle chiusure temporanee per lavori di manutenzione.
Nel dettaglio:
- Chiusura in uscita per chi proviene da Bari: dalle ore 23:00 del 16 dicembre alle ore 05:00 del 17 dicembre. Uscita consigliata verso Pescara: Termoli.
- Chiusura in entrata verso Bari: dalle ore 23:00 del 16 dicembre alle ore 05:00 del 17 dicembre. Entrata consigliata verso Bari: Termoli.
Gli automobilisti sono invitati a seguire la segnaletica e a pianificare eventuali percorsi alternativi.