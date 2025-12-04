Adriatika Winter 2025: il corpo e l’arte si incontrano a Termoli

TERMOLI. Torna a Termoli Adriatika Winter 2025, il festival dedicato alle arti performative e alla ricerca, sotto la direzione artistica di Giandomenico Sale e organizzato da Frentania Teatri, con il patrocinio del Comune di Termoli e in collaborazione con La Casa del Libro e il Macte – Museo di Arte Contemporanea di Termoli.
La rassegna porta sulla costa molisana alcune tra le più significative creazioni della nuova scena italiana, intrecciando teatro fisico, danza contemporanea, video-arte e ricerca interdisciplinare. L’obiettivo di Frentania Teatri resta quello di rigenerare il territorio attraverso lo spettacolo dal vivo, promuovendo il dialogo tra artisti, comunità e spazi culturali.
Programma
Auditorium Comunale di via Elba – Termoli
Giovedì 11 dicembre, ore 21.00
- Fitting – Nicholas Baffoni e Camilla Perugini
Un duetto fisico che esplora relazioni contemporanee, intimità e tensioni emotive.
- Whisper – Elisa Ricagni e Leonardo Carletti
Un viaggio nel non detto e nella fragilità del sentire, tra silenzi e micro-gesti.
Giovedì 18 dicembre, ore 21.00
- VORTEX – quasi ci salvavamo (Casagrande|Giorgini – B-ped)
- La luce interrompe l’alba
(Gisela Fantacuzzi – Gruppo E-
Motion)
- Four / Now Loading (Manolo
Perazzi – Balletto di Sardegna)
MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli
Sabato 20 dicembre, ore 16.00–17.00
- Corpo pelvico – Workshop di movimento – Francesca Saraullo
Laboratorio di esplorazione del bacino come centro emotivo ed energetico, aperto a tutte le donne.
Domenica 21 dicembre, ore 18.00
- O. – Francesca Saraullo
Rito scenico intenso e radicale sul corpo femminile, tra vulnerabilità, nudità e presenza assoluta.
Le prevendite sono disponibili presso Info Point Termoli Turistica, Corso Fratelli Brigida 79, Termoli (info: 0875 631075).
Adriatika Winter 2025 si conferma così una finestra contemporanea sul corpo, sulle sue trasformazioni e narrazioni, un ponte tra linguaggi, artisti e territori che si affacciano sul Mediterraneo.
AZ