Adriatika Winter 2025: il corpo e l’arte si incontrano a Termoli

TERMOLI. Torna a Termoli Adriatika Winter 2025, il festival dedicato alle arti performative e alla ricerca, sotto la direzione artistica di Giandomenico Sale e organizzato da Frentania Teatri, con il patrocinio del Comune di Termoli e in collaborazione con La Casa del Libro e il Macte – Museo di Arte Contemporanea di Termoli.

La rassegna porta sulla costa molisana alcune tra le più significative creazioni della nuova scena italiana, intrecciando teatro fisico, danza contemporanea, video-arte e ricerca interdisciplinare. L’obiettivo di Frentania Teatri resta quello di rigenerare il territorio attraverso lo spettacolo dal vivo, promuovendo il dialogo tra artisti, comunità e spazi culturali.

Programma

Auditorium Comunale di via Elba – Termoli

Giovedì 11 dicembre, ore 21.00

Fitting – Nicholas Baffoni e Camilla Perugini

Un duetto fisico che esplora relazioni contemporanee, intimità e tensioni emotive.

Whisper – Elisa Ricagni e Leonardo Carletti

Un viaggio nel non detto e nella fragilità del sentire, tra silenzi e micro-gesti.

Giovedì 18 dicembre, ore 21.00

VORTEX – quasi ci salvavamo (Casagrande|Giorgini – B-ped)

La luce interrompe l’alba

(Gisela Fantacuzzi – Gruppo E-

Motion)

(Gisela Fantacuzzi – Gruppo E- Motion) Four / Now Loading (Manolo

Perazzi – Balletto di Sardegna)

MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli

Sabato 20 dicembre, ore 16.00–17.00

Corpo pelvico – Workshop di movimento – Francesca Saraullo

Laboratorio di esplorazione del bacino come centro emotivo ed energetico, aperto a tutte le donne.

Domenica 21 dicembre, ore 18.00

O. – Francesca Saraullo

Rito scenico intenso e radicale sul corpo femminile, tra vulnerabilità, nudità e presenza assoluta.

Le prevendite sono disponibili presso Info Point Termoli Turistica, Corso Fratelli Brigida 79, Termoli (info: 0875 631075).

Adriatika Winter 2025 si conferma così una finestra contemporanea sul corpo, sulle sue trasformazioni e narrazioni, un ponte tra linguaggi, artisti e territori che si affacciano sul Mediterraneo.

