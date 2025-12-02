Agrobiodiversità in Molise: la consegna dei semi dell’Arsarp a Larino

LARINO. La rete A-Mo – Rete delle Scuole Agrarie del Molise, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, promuove un importante momento dedicato alla salvaguardia della biodiversità agricola regionale.

Venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 9.30, presso l’aula magna dell’ITAeG di Larino (viale Cappuccini 26), si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dei semi provenienti dalla Banca del Germoplasma dell’ARSARP (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo e Rurale del Molise), realizzata in collaborazione con AIAB Molise. L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione delle varietà tradizionali, elementi chiave per un’agricoltura sostenibile e resiliente.

A seguire, è previsto il convegno “Agrobiodiversità: un ponte tra passato e futuro”, durante il quale esperti del settore agricolo, ricercatori e rappresentanti istituzionali discuteranno del ruolo delle specie tradizionali nella gestione delle sfide agronomiche contemporanee e future, sottolineando l’importanza della ricerca e dell’innovazione per la tutela dell’ambiente e dello sviluppo rurale.