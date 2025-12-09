martedì 9 Dicembre 2025
Cerca

Al Macte “Il labirinto aromatico” con Laura Fanelli

  • Redazione
  • Comunità, Foto

TERMOLI. Il Macte propone per sabato 10 gennaio, dalle ore 16 alle 18, un laboratorio creativo dedicato alle famiglie dal titolo “Il labirinto aromatico”, condotto dall’illustratrice termolese Laura Fanelli. L’attività è rivolta a coppie adulto–bambino a partire dai 6 anni e prevede un costo di partecipazione di 10 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria.

L’incontro prenderà il via con la lettura di un mito tratto dal volume La nascita dei fiori di Irene Vergni, accompagnato dalle musiche di Muni. A seguire, Fanelli guiderà i partecipanti nella realizzazione di un “labirinto aromatico”, un percorso creativo ispirato alla figura di Arianna e alla trasformazione simbolica delle sue lacrime in profumo.

Laura Fanelli, illustratrice di lunga esperienza internazionale, ha studiato progettazione visiva all’ISIA di Urbino e alla Saint Luc di Bruxelles. Dopo anni trascorsi tra Belgio, Spagna e Francia, è tornata a vivere sulla costa molisana e ha al suo attivo numerosi libri illustrati pubblicati in diverse lingue.

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti ai recapiti: 0875 808025 o info@fondazionemacte.com.