Al Ristobar “La Vida” arriva la “Notte dei single”

TERMOLI. “La Notte dei Single” arriva a Termoli il 20 dicembre 2025, un appuntamento dedicato alla socialità e al divertimento, promosso da LaVida Wellness Center in collaborazione con Tropicana Club 3.0, La dolce vita e Via Firenze. L’evento, pensato per un pubblico over 30, propone una serata di musica a 360 gradi e un’atmosfera vivace, ideale per incontrarsi e trascorrere ore di leggerezza.

La console vedrà protagonisti Mister D, con una selezione in vinile, e Luca Di Campli, accompagnati dalla voce di Tony Babalù, per un viaggio musicale che unisce revival e sonorità contemporanee.

La serata si terrà sabato 20 dicembre 2025, con inizio alle ore 23.00, presso la struttura di via dei Palissandri 8 a Termoli. L’ingresso è libero, con selezione all’ingresso, mentre per la prenotazione dei tavoli è disponibile il numero 347 8572557.