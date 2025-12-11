Al via il progetto dell’Arci di Guglionesi “I giorni della Memoria e del Ricordo”

GUGLIONESI. A Guglionesi, il 12 dicembre 2025, presso la nuova sede Arci, sarà presentato il progetto “I giorni della Memoria e del Ricordo”, promosso dall’APS Arci Francesco Jovine insieme all’Ente di Terzo Settore Artemusa, con il patrocinio del Consiglio regionale del Molise. Alla cerimonia parteciperanno il Sindaco Leo Antonacci, il Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante e altre autorità civili.

L’iniziativa si concentra sulle giornate simbolo della storia del Novecento: il 27 gennaio, Giorno della Memoria, dedicato alle vittime della Shoah, delle leggi razziali e della deportazione; il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, che conserva la memoria delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; e il 20 settembre, Giornata nazionale degli Internati Militari Italiani, per onorare chi rifiutò la collaborazione con il nazi-fascismo.

Il progetto, attraverso mostre e percorsi educativi, vuole trasmettere conoscenza e consapevolezza storica. Tra le esposizioni principali c’è la mostra biografica su Primo Levi, curata da Alessandro Ranghiasci e Matteo Mastragostino, che ripercorre le leggi razziali, i campi di concentramento e la Resistenza partigiana, evidenziando come quei valori siano alla base della Costituzione italiana.

Un’altra parte dell’iniziativa ricostruisce l’esodo degli italiani da Venezia Giulia e Istria, con il dramma delle foibe e delle migliaia di profughi che abbandonarono le loro case, come documentato nel Magazzino 18 di Trieste. Immagini e storie, tra cui quelle di Egea Haffner e le interpretazioni di artisti come Sergio Endrigo e Simone Cristicchi, restituiscono la tragedia umana di chi «volevano solo essere italiani».

Completa il percorso la mostra “Al Nakba – alle radici della tragedia palestinese”, ideata dallo storico Gilberto Gilberti, che racconta l’esodo di circa 700 mila palestinesi nel 1948, collegando simbolicamente vicende storiche diverse ma accomunate dal tema dell’esilio e della memoria.

«Raccontare per conoscere, conoscere per ricordare»: questo è il filo conduttore del progetto a Guglionesi, che trasforma la città in un luogo di riflessione e partecipazione, stimolando la comunità a confrontarsi con la storia attraverso immagini, testimonianze e narrazioni.