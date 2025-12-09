Al via il tesseramento del Pd di Termoli

TERMOLI. Il circolo cittadino del Pd promuove due appuntamenti speciali dedicati al tesseramento, che si terranno giovedì 11 e venerdì 12 dicembre presso “La Vida”, dalle 18 alle 20.

Si tratta di un momento importante per chi desidera rinnovare la propria adesione al Partito Democratico o per chi, per la prima volta, vuole entrarne a far parte.

Nel corso delle due giornate sarà possibile ottenere informazioni aggiornate sulle attività del partito, sui prossimi eventi e sulle iniziative politiche a livello locale e nazionale. Il segretario sarà presente per accogliere iscritti, simpatizzanti e cittadini che intendono contribuire più da vicino alla vita politica del territorio.

Il tesseramento è aperto a tutti e rappresenta un invito a partecipare, rafforzare la comunità e costruire insieme un percorso di impegno condiviso.