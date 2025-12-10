Al via la rassegna dei classici Disney a Guglionesi

GUGLIONESI. Prende il via oggi, mercoledì 10 dicembre, presso la tensostruttura a Castellara, la prima delle tre giornate dedicate all’universo Disney, un’iniziativa promossa da Agng e dalla Pro loco Colleniso. L’evento, pensato per grandi e piccini, si apre con la proiezione del film “Topolino e la Magia del Natale”, un classico intramontabile che promette di trasportare gli spettatori nel cuore dello spirito natalizio.

La proiezione è fissata per le ore 18. Gli organizzatori consigliano di arrivare con qualche minuto di anticipo per potersi accomodare con tranquillità.

“Vi aspettiamo per un pomeriggio di magia e divertimento”.

AZ