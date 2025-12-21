SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Natale, nelle piazze, prende vita davvero solo quando la musica riesce a trasformare il freddo in attesa, la folla in comunità. E quest’anno anche San Martino in Pensilis accoglierà una delle tappe più luminose del tour artistico e culturale «Angela Piaf e la Magia del Natale». Lunedì 22 dicembre, alle ore 18, largo Baronale e largo Trinità si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto dove famiglie, bambini e curiosi potranno lasciarsi avvolgere dalle melodie dei grandi classici natalizi: da White Christmas a Jingle Bell Rock, da Happy Xmas ad A Natale puoi, fino a Last Christmas, Feliz Navidad e molti altri brani che hanno segnato generazioni.

Accanto alla musica dal vivo, l’atmosfera sarà resa ancora più fiabesca da neve artificiale, bolle di sapone, zucchero filato, caramelle e gadget pensati per i più piccoli. Sul palco, insieme alla voce di Angela Piaf, ci saranno Francesco Genovese alla batteria, Enzo Toscano al basso, Yuri Pippo alle chitarre elettrica e acustica, Giuseppe Fabrizio alla direzione musicale, pianoforte e synth, ed Emanuele Acucella al sax. Alla regia audio Emmanuel Venturini, alla regia luci Christian Venturini, mentre il tecnico di palco sarà Vittorio Paolo Marino. La direzione artistica porta la firma di Micky Sepalone.

«Ogni volta che salgo sul palco per questo tour – racconta emozionata Angela Piaf – accade qualcosa di speciale. Guardare negli occhi i bambini e vedere la loro pura meraviglia, soprattutto quando cade la neve artificiale o arriva Babbo Natale, è un regalo immenso, un’energia che mi restituisce molto più di quanto io possa dare con la voce. Abbiamo pensato questo spettacolo proprio per le famiglie: volevamo creare una bolla temporale, un luogo sicuro e felice dove per circa due ore esistono solo la gioia, la musica e il calore dello stare insieme. Il Natale, in fondo, è proprio questo: riscoprire la bellezza delle cose semplici e condividerle con chi si ama. Sapere che la nostra musica diventa la colonna sonora dei loro ricordi natalizi è per me un onore grandissimo».

Soddisfatto anche il direttore artistico Micky Sepalone, che sottolinea la forza del progetto: «Angela Piaf e la Magia del Natale non è solo uno show, ma un progetto in cui abbiamo creduto fin dal primo giorno, investendo in qualità, scenografie e amici del territorio. Essere arrivati alla quinta edizione, con un calendario che tocca oltre 15 piazze tra Puglia e regioni limitrofe, dimostra che il pubblico apprezza l’autenticità e l’impegno. Portiamo in giro un format made in Puglia che funziona perché parla al cuore della gente, e il successo di pubblico che riscontriamo in ogni tappa è la benzina che ci spinge a fare sempre meglio».

L’evento è gratuito e rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario natalizio locale: un invito aperto a tutti per ritrovare, insieme, la magia più semplice e più vera delle feste.