Appello per un gatto smarrito in viale Trieste

TERMOLI. È stato ritrovato nella serata del 30 dicembre, intorno alle 21, un gattino in viale Trieste 17 a Termoli. Si tratta di un maschio tigrato, con pancia e zampe bianche, dall’età stimata di circa un anno. L’animale appare ben nutrito, pulito e perfettamente abituato alla vita in casa, segno evidente che abbia una famiglia che lo sta cercando.

Il micio si è mostrato da subito docile e socievole, a suo agio nel contatto umano: un comportamento che rafforza l’ipotesi di uno smarrimento recente.

Chi lo riconoscesse o avesse informazioni utili può contattare il numero 347 899 5967.

L’appello è rivolto a tutta la comunità: aiutiamo questo gattino a tornare dai suoi padroni.