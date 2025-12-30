Arbëresh days: “Note in viaggio” a Portocannone

PORTOCANNONE. Il Caffè Letterario di Portocannone ospita l’evento musicale “Note in viaggio”, inserito nel programma degli Arbëresh Days – Musica & Tradizioni, con la cantante albanese Hersi Matmuja e il violoncellista salentino Jacopo Conoci.

Il concerto nasce dall’incontro tra la voce eclettica di Hersi Matmuja e il violoncello dall’inconfondibile timbro di Jacopo Conoci, proponendo un percorso musicale che unisce tradizione e contemporaneità. Le melodie percorrono il nord dell’Albania, si intrecciano con la cultura arbëreshë del Sud Italia e concludono il viaggio nella tradizione salentina, creando un dialogo intimo tra voce e strumento.

“Ed eccoci pronti per concludere l’anno in musica, tra Italia e Albania. ‘Note in viaggio’ raccoglie sonorità antiche che intrecciano tradizione e interpretazione contemporanea, restituendo profondità, emozione e una bellezza senza tempo. Il viaggio musicale parte dal nord dell’Albania, attraversa la cultura arbëreshë del Sud Italia e arriva alla tradizione salentina. Lo sguardo interpretativo è classico, rispettando chiarezza, forza e compostezza delle melodie, creando un dialogo intimo tra voce e strumento. Grazie alle esperienze maturate nei diversi ambiti musicali – classico, pop, contemporaneo e tradizionale – il concerto regalerà al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Arrivederci a più tardi, alle 18:30, nelle Sale del nostro Palazzo Manes”. Così l’assessore Valentina Flocco.

Il risultato è uno spettacolo che unisce cultura, emozione e tradizione, capace di trasportare gli spettatori in un vero e proprio viaggio musicale, dove ogni nota raggiunge direttamente il cuore.