Ascolto e supporto: a Campomarino il centro antiviolenza

CAMPOMARINO. Da oggi, 22 dicembre 2025, è iniziata presso la Sala Consiliare del Comune di Campomarino (Via Favorita, 26) l’attività di ascolto del Centro Anti Violenza (CAV), gestita dall’Associazione APS Liberaluna ETS, individuata dalla Regione Molise.

Il centro resterà attivo fino al 1° novembre 2026 secondo il seguente calendario di apertura:

Lunedì: 12 – 14

12 – 14 Martedì: 8 – 14 e 15 – 18

8 – 14 e 15 – 18 Mercoledì: 12 – 14

12 – 14 Giovedì: 9– 14

9– 14 Venerdì: 12 – 14

L’iniziativa offre uno spazio di ascolto e supporto per chiunque sia vittima di violenza o necessiti di assistenza e informazioni sul tema.