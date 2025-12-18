“Aspettando il 2026”, torna il Capodanno a Petacciato

PETACCIATO. Dopo tanti anni il Capodanno a Petacciato torna a essere vissuto in paese e al coperto. La notte di San Silvestro si festeggia insieme con “Aspettando il 2026”, l’evento di fine anno organizzato dalla Pro Loco Petacciato APS, in programma martedì 31 dicembre 2025, a partire dalle ore 20, presso la tensostruttura degli impianti sportivi di via Adriatico, con il patrocinio del Comune di Petacciato.

La scelta della tensostruttura comunale, che sarà appositamente e riscaldata, rappresenta uno degli elementi centrali dell’iniziativa: consentirà infatti a tanti cittadini di divertirsi in sicurezza senza doversi spostare fuori paese, offrendo un’alternativa strutturata, accogliente e controllata ai tradizionali festeggiamenti privati o agli spostamenti notturni verso altri centri.

L’organizzazione è a cura della rinnovata Pro Loco Petacciato, associazione impegnata nella promozione sociale, culturale e ricreativa del territorio comunale, che con questo evento punta a creare un grande momento di aggregazione per la comunità, favorendo la partecipazione di tutte le fasce d’età e incentivando la permanenza a Petacciato in una serata particolarmente delicata sotto il profilo della sicurezza stradale e della prevenzione. L’iniziativa nasce anche con l’obiettivo di ridurre i rischi legati agli spostamenti notturni e ai possibili eccessi nel consumo di alcol, contribuendo a evitare incidenti o situazioni di criticità.

All’interno della tensostruttura sarà allestito un palco per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale e di animazione previste nel corso della serata. L’evento proporrà musica dal vivo e animazione per tutte le fasce d’età, con la partecipazione del gruppo Terra di Sud, gruppo di musica popolare del Centro-Sud Italia nato dalla passione di trasmettere alle nuove generazioni canti e balli del passato. Il repertorio comprende tarantelle, pizziche, tammurriate e canti popolari del Sud Italia. A seguire è previsto anche un DJ set, per accompagnare il pubblico nel nuovo anno. Per i più piccoli saranno inoltre presenti gonfiabili, così da rendere la serata accessibile e coinvolgente anche per le famiglie.

Per chi desidera cenare, è previsto un cenone al costo di 35 euro (bevande escluse), con antipasto all’italiana, lasagne con caciocavallo e ventricina, arrosto di vitellino al forno con salsa ai funghi porcini, insalata mista e panettone. È disponibile anche un menù bambino al costo di 25 euro, con prosciutto crudo e mozzarella e lasagne all’italiana. I posti per la cena sono limitati.

Chi invece intende partecipare dopo cena potrà accedere alla serata con una quota di 5 euro, comprensiva di drink e panettone.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 21 dicembre. Per informazioni e adesioni è possibile chiamare o scrivere al 340 9509530 (Valentino). L’organizzazione invita a prenotare con anticipo, considerata la disponibilità limitata dei posti per la cena.

Con “Aspettando il 2026”, la Pro Loco Petacciato APS restituisce alla comunità un Capodanno condiviso, sicuro e vissuto in paese, valorizzando una struttura coperta che garantisce comfort, protezione e partecipazione, con il sostegno del Comune di Petacciato.