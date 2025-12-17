Avis Termoli a sostegno di Telethon

TERMOLI. I volontari dell’Avis Comunale di Termoli saranno presenti sabato 20 dicembre all’interno del centro commerciale Decò di via Egadi per una giornata dedicata alla solidarietà. L’iniziativa rientra nella campagna nazionale Telethon, finalizzata a sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Nel corso della giornata sarà possibile contribuire acquistando i tradizionali cuori di cioccolato e le candele profumate “Luce della ricerca”, simboli della raccolta fondi Telethon. L’associazione invita la cittadinanza a partecipare e a offrire il proprio supporto affinché la ricerca scientifica possa compiere nuovi passi avanti.

«Vi aspettiamo», è il messaggio del presidente Pasquale Spagnuolo, che rinnova l’appello alla generosità della comunità termolese.