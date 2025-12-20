Babbo Natale arriva… in moto e in quad

GUGLIONESI. È tutto pronto a Guglionesi per l’arrivo di Babbo Natale… in moto e in quad. Oggi pomeriggio, sabato 20 dicembre, a partire dalle 15:30, il centro del paese si trasformerà in un palcoscenico di adrenalina, luci e musica, con una sfilata motorizzata che coinvolgerà grandi e piccini.

La carovana sarà guidata dai Falchi della Strada e dall’Hummer Team, pronti a scatenarsi tra le vie del paese e a condurre Babbo Natale fino a Castellara, dove piazza e strade circostanti si animeranno come un vero villaggio natalizio.

Non mancheranno sorprese e colpi di scena, tra cui l’apparizione del temibile Grinch, che cercherà di strappare qualche sorriso e mettere alla prova la magia della festa.

La giornata si concluderà alle 21 con la musica dal vivo del gruppo “Un gruppo di amici”, per continuare la festa all’insegna della gioia e del Natale.