TERMOLI. Babbo Natale arriva… in Vespa! La magia natalizia invade Piazza Monumento.

Termoli si prepara a vivere un pomeriggio unico e sorprendente: sabato 13 dicembre, alle ore 18, Piazza Vittorio Veneto sarà teatro di un evento che unisce tradizione, passione e originalità.

Babbo Natale, simbolo intramontabile delle feste, questa volta non arriverà con la slitta, ma a bordo di una Vespa rombante, accompagnato da una sfilata di motocicli in versione natalizia.

Un corteo colorato e scintillante che trasformerà la piazza in un palcoscenico di musica, luci e allegria, regalando emozioni a grandi e piccini.

L’iniziativa, che coniuga il fascino del mito Vespa con l’atmosfera magica del Natale, promette di coinvolgere l’intera comunità in un momento di festa condivisa, tra addobbi, sorrisi e divertimento.

Sarà un’occasione per vivere la città in modo diverso, celebrando la creatività e la voglia di stare insieme, con il rombo dei motori che diventa colonna sonora di un Natale speciale. Non mancare: il Natale in Vespa è più bello, e Termoli è pronta a dimostrarlo.