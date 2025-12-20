Brindisi “rossonero” nel Borgo Vecchio

TERMOLI. Il Milan Club “Carmine D’Angelo” di Termoli si è ritrovato ieri sera presso un noto locale del Borgo Vecchio, per lo scambio degli auguri di Natale con un conviviale che ha visto la partecipazione di gran parte degli iscritti.

Grande entusiasmo tra i tifosi del Diavolo rossonero, nonostante appena 24 ore prima il Milan avesse subito una cocente sconfitta in Arabia Saudita nella Supercoppa Italiana. Delusione e amarezza che, nel corso della serata, sono state in parte mitigate dalla stessa sorte toccata ai “cugini” dell’Inter.

Il club milanista, cresciuto negli anni sia nel numero degli iscritti sia nelle iniziative – non solo sportive – ha vissuto una bellissima serata all’insegna dell’amicizia e della condivisione. Durante il conviviale si è svolta anche una sottoscrizione a premi, con in palio una maglia originale autografata da Luka Modrić, un pallone autografato da tutti i giocatori rossoneri, un cesto natalizio con prodotti alimentari, una sciarpa rossonera del Milan Club e un grembiule targato Milan.

A chiudere la serata, una grande e gustosissima torta rossonera e il brindisi finale di auguri, rivolto a tutti, compreso il nostro giornale, da parte del presidente Fabio D’Angelo e di tutta la dirigenza del club.

Michele Trombetta