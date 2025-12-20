“Cantiamo la tua nascita”: cori diocesani in Cattedrale a Termoli

TERMOLI. Domenica 21 dicembre 2025, alle 19:30, la Cattedrale di Termoli ospiterà la rassegna di cori diocesani “Cantiamo la Tua Nascita”. L’evento vedrà la partecipazione di cori provenienti dalle diverse parrocchie della diocesi di Termoli-Larino, offrendo al pubblico un’occasione di musica sacra, preghiera e contemplazione nel cuore del periodo natalizio.

La manifestazione, aperta a tutti, rappresenta un momento di incontro e condivisione della fede, in cui le voci dei cantori si uniscono per celebrare la Nascita di Cristo.

Un ringraziamento speciale va al vescovo Claudio Palumbo, ai parroci, ai cantori, agli organisti e a tutti coloro che, con dedizione e collaborazione, rendono possibile questo servizio alla Chiesa. L’iniziativa è un’opportunità per chiunque desideri contribuire e condividere il cammino di fede cristiana attraverso la musica.