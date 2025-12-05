Cercasi operatore sociale di emersione anti-tratta

TERMOLI. La Cooperativa On the Road apre una nuova selezione per rafforzare il proprio presidio contro la tratta e lo sfruttamento in Molise. È una ricerca mirata, urgente, che riguarda l’inserimento di un operatore sociale di emersione anti-tratta all’interno del progetto Asimmetrie 7 – Abruzzo-Molise, programma finanziato per favorire l’identificazione delle vittime, l’accompagnamento nei percorsi di protezione e l’integrazione sociale delle persone coinvolte in situazioni di grave vulnerabilità.

La figura professionale entrerà nell’équipe che opera stabilmente sul territorio molisano, con un ruolo operativo di frontiera: lavoro di prossimità su strada e al chiuso, contatti diretti e telefonici con potenziali vittime, compilazione delle schede di rilevazione tramite software dedicati, attività di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili rivolte alle persone che si prostituiscono, orientamento e accompagnamento ai servizi socio-sanitari, counseling telefonico, proposta di percorsi di uscita dallo sfruttamento e raccordo con i servizi interni della Cooperativa.

L’operatore sarà inoltre coinvolto nel supporto allo sportello drop-in di Termoli, nelle attività di rete con servizi sociali e sanitari, consultori, reparti di malattie infettive, SerD, sindacati, oltre che nella collaborazione con Enti Locali, Forze dell’Ordine, Prefetture e Autorità Giudiziaria per azioni di contrasto allo sfruttamento e mediazione dei conflitti territoriali. Tra i requisiti richiesti: laurea in discipline umanistiche, capacità di lavoro in team, competenze relazionali e di counseling, conoscenza del territorio, empatia, problem solving, padronanza del pacchetto Office, patente B e disponibilità agli spostamenti anche in orario notturno. Costituiscono titolo preferenziale esperienze pregresse nel settore antitratta, conoscenza di lingue straniere e competenze in materia di immigrazione.

Il contratto previsto è un part-time da 35 ore settimanali, a tempo determinato, inquadrato al livello D1 del CCNL Cooperative Sociali. Le candidature devono essere inviate entro il 16 dicembre 2025, corredate da curriculum e lettera motivazionale, all’indirizzo indicato dalla Cooperativa. Una selezione che conferma l’impegno di On the Road nel presidiare un territorio complesso come il Molise, dove l’emersione delle vittime di tratta richiede presenza costante, competenze specifiche e una rete istituzionale capace di lavorare insieme.

